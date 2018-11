Prenden fuego a la figura de Peña Nieto

Ciudad de México

Reforma

En su protesta a 50 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y familiares de las víctimas marcharon de Paseo de la Reforma al Hemiciclo a Juárez, donde quemaron figuras de cartón del Presidente Enrique Peña Nieto y de otros integrantes de su Gabinete.

Al concluir la marcha, María de Jesús Tlatempa, madre del estudiante desaparecido José Eduardo Bartolo, tomó el micrófono para reprochar la desatención del gobierno federal.

"Peña Nieto se va como un traidor a la patria, si fuera su hijo ya lo hubiera encontrado, ya lo hubiera buscado por cielo, mar y tierra, algo que no ha hecho por nuestros hijos. Por eso estamos muy indignados con este Gobierno", dijo.

María Concepción, mamá del estudiante desaparecido Jesús Jovany Rodríguez, también reprochó que no se avanzara en las investigaciones.

"Peña se va a ir con las manos llenas de sangre porque no hizo nada por los padres de los 43", agregó.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de Ayotzinapa informó que ayer sostuvieron un encuentro con Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, para definir el decreto mediante el cual se creará la Comisión de la Verdad y Justicia para Investigar el caso.

