Prende One Republic el MTV World Stage

"Porque sí, esta es como una mitad, o poco menos de la mitad, de lo que será un show de nuestra nueva gira y con la que prometemos volver", dijo Tedder en un momento de la hora que estuvieron en el escenario montado en el emblemático centro histórico de la capital de Hungría.

Aunque no hubo cifra oficial, se calcula que eran más de 7 mil personas las que acudieron al lugar, con invitación de parte de MTV y como fiesta musical previa a la 28 edición de los MTV Europe Music Awards, o EMAs, que se efectuarán la noche de este domingo en el László Papp Budapest Sports Arena.

Tedder, y compañía, tocaron sus grandes éxitos: "Apologize", "Counting Stars", "If I Ever Lose Myself" y "Secrets". Y los sumaron con los sencillos "Rescue Me" y "Run", del disco Wanted, que editaron en agosto pasado y con el cual arrancarán su tour oficialmente en el 2022.

"¡Ay! Me quité el abrigo y sí que está haciendo frío pero el calor que me dan ustedes nunca se compara con nada", expresó el músico.

Y sumó al repertorio en vivo tres canciones en directo que ha coescrito o hecho para otras estrellas: "Rumor Has It", para Adele; "Sucker", para Jonas Brothers; y "Halo", para Beyoncé.

Antes de la banda estelar intervinieron el DJ Joel Korry y la banda Azahriah, y durante la transmisión en directo por medio de redes, los organizadores hicieron hincapié en apoyar a la diversidad y a la comunidad LGBT+.

Los EMAs de este año contarán con la intervención en directo de Kim Petras, Ed Sheeran, Imagine Dragons, One Republic y Maluma, entre otros, y será Saweetie la conductora de la ceremonia que tiene entre sus figuras nominadas a Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Justin Bieber, Doja Cat, Lil Nos X y BTS.