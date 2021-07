El Instituto Electoral del Estado anunció que será el 27 de mayo cuando se lleve a cabo un debate entre los ocho candidatos a la alcaldía de la capital poblana.

Noticia Relacionada Prende fuego a su mano candidato de MC en Puebla

El abanderado se describe como un padre de familia, escritor, deportista, abogado, empresario, comerciante y defensor de los derechos humanos. Fuera de broma, un usuario lamentó que juegue con quemarse el cuerpo.

"Está mal que opine lo siguiente y es muy personal: este viejito loco no sabe lo horrible que es quemarse las manos y los brazos. No tiene idea. Aclaro, mi punto de vista no es correcto y lo sé, pero solo pienso que es un anciano loco que ya tiene demencia senil".