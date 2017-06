Premia PRI a ex funcionario de Javier Duarte

Cd. de México.- El PRI designó como presidente provisional del partido en Morelos a Fernando Charleston Hernández, ex secretario de Finanzas y Planeación de Javier Duarte.



En un comunicado, el partido tricolor informó que el líder nacional, Enrique Ochoa Reza, nombró al ex funcionario del Mandatario veracruzano para encabezar el Comité Directivo Estatal en Morelos.



El presidente nacional instruyó al nuevo dirigente coordinar y realizar un proceso de renovación del CDE y de los órganos estatutarios.



La designación de Charleston Hernández se llevó a cabo en una reunión privada en la que estuvieron presentes el presidente y la secretaria general del CDE de Morelos, Rodolfo Becerril y Ana Paola Martínez respectivamente, quienes previamente renunciaron a sus cargos.



De acuerdo con medios de Veracruz, el pasado 8 de junio, el Contralor General del Estado, Guillermo Moreno, dio a conocer que se han presentado 82 denuncias en total contra ex funcionarios de Duarte por el desvío de 15 mil millones de pesos.



En las carpetas de investigación, señaló Moreno, se encuentran 150 personas que podrían estar involucrados, entre ellos, Charleston Hernández.



El nuevo presidente del CDE priista fue el cuarto secretario de Finanzas del ex Gobernador veracruzano, y fungió como tal de agosto de 2013 a julio de 2014, cuando pidió separarse del cargo por motivos de salud.