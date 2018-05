Premian talento de niñas riobravenses

Río Bravo, Tam.- Un par de niñas riobravenses triunfaron en el concurso "LET´S WRITE A STORY" 2017-2018, organizado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de la Subsecretaría de Educación Básica, esto con el propósito de contribuir al propósito principal del MET (Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas) que es la formación integral de los alumnos de educación primaria y secundaria.



Acudieron acompañadas de sus padres a la capital del Estado el pasado 3 de mayo en el lugar señalado por las autoridades que organizaron el concurso a la escuela primaria Ludivina Benavides Peña en punto de las 11:00 horas para la entrega de premios y reconocimiento a los ganadores.

A cada uno de ellos les fue entregado un diploma, una laptop Lenovo de 14" y un libro de recuerdo con todos los cuentos ganadores.

En mención a parte por su valor, el cuento de "The fish and the stork" de la niña Sandra Yossdith Galaviz Vásquez, fue representado por medio de una obra de teatro.

Sandra Yossdith, representó orgullosamente a su escuela Club 20-30 del segundo B en su turno matutino, a cargo de la directora María Elvira Cruz Torres y su maestra Melva Tijerina Cantú, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas.

ENHORABUENA. Sandra Yossdith Galaviz Vásquez, acompañada por sus padres y hermano.

>Cuento: The fish and the stork

>Alumna: Sandra Yossdith Galaviz Vásquez

>Teacher: Miriam Yanine Hinojosa González

>Escuela: Club 20-30 Matutino

>C.C.T.: 28DPR0826C Zona Escolar: 064 Sector: 05

>Director: María Elvira Cruz Torres

>Ciudad: Río Bravo, Tam.

>Cuento: To help is better

>Alumno: Jazmín Martínez Acosta

>Teacher: Magdalena Rangel Alfaro

>Escuela: Prof. Donaciano Muñoz Martínez

>C.C.T.: 28DPR2329S Zona Escolar: 078 Sector: 05

>Director: Profr. José Wenceslao Bautista Coronado

>Ciudad: Río Bravo, Tam.