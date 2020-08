Premian al Distrito Escolar Independiente de McAllen

McAllen, Tx.

Una vez más el Distrito Escolar Independiente de McAllen es reconocido con el Meritorious Budget Award por su excelencia en la presentación de presupuestos para el año presupuestario 2020-21.

Este es el sexto año consecutivo en que el sistema de escuelas públicas es premiado por sus sólidas prácticas fiscales.

Durante los últimos cuatro años la Association of School Business Officials International (ASBO) ha reconocido los esfuerzos de McAllen ISD, mientras que el distrito había recibido previamente el premio a la Presentación del Presupuesto Distinguido otorgado por la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno durante los dos años anteriores.

Ambas organizaciones están enfocadas en promover y reconocer las mejores prácticas de presentación de planes de gastos en los distritos escolares.

"Los distritos que aplican a los programas MBA o Pathway to the MBA reconocen la importancia de presentar un presupuesto de alta calidad y fácil de entender internamente y para la comunidad", dijo el director ejecutivo internacional de ASBO, David J. Lewis. "Al participar en los programas, los distritos no solo tienen acceso a las herramientas y recursos que necesitan para comunicar las metas y los objetivos del distrito con claridad, sino que también demuestran su compromiso de mantener los estándares de presentación de presupuestos reconocidos a nivel nacional".

Estos reconocimientos se suman a otros premios importantes que en los últimos años el distrito ha sumado por sus sólidas prácticas fiscales.