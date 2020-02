Premia Sundance a México

Al resaltar la sensibilidad y poner rostro a problemáticas como la migración y la diversidad sexual, las películas mexicanas Sin Señas Particulares y Te Llevo Conmigo se coronaron en el Festival de Cine de Sundance, que reconoce al cine independiente.

Sin Señas Particulares, el filme de Fernanda Valadez, obtuvo el Premio de la Audiencia y el Especial del Jurado por Mejor Guion en la sección World Cinema Dramatic Competition.

LA TRAMA

El largometraje muestra la búsqueda de una madre, quien trata de encontrar a su hijo desaparecido cuando trataba de cruzar la frontera y se acompaña por un joven recientemente deportado de Estados Unidos.

"Premiaron la realización. La directora Fernanda Valadez le dedicó mucho tiempo a la escritura del guion y lo documentó muy bien. Una cosa es cuando lo lees en el periódico (el tema) y otra cuando le pones rostro y nombre a cada una de las personas que decide buscar otra vida del otro lado.

"Tanto ella como Astrid (Rondero, una de las productoras y coguionistas)se dedicaron a interactuar con migrantes, escucharon de primera mano historias de gente que estaba buscando familiares y, de alguna manera, se logró una película muy emotiva", opinó en entrevista el también productor del filme Jack Zagha.

ABORDAN MIGRACIÓN

Además de presentar otro rostro de la migración ante público estadounidense, el productor espera ver la respuesta de los mexicanos con el filme, pues cree que de este lado de la frontera falta sensibilidad al tema.

"En México es una responsabilidad de todos ver lo que está pasando y realmente la única manera de generar un cambio es cuando nos importamos los unos a nosotros. Cuando vemos las noticias y creemos que no podemos hacer nada y no nos involucramos", opinó.

El otro filme ganador, Te Llevo Conmigo, se coronó en la sección Next con el Premio de la audiencia Next y el Premio Innovador Next.

La trama de la cinta, protagonizada por Armanto Espitia, Christian Vázquez y Michelle Rodríguez, sigue el amor de dos hombres, que se ve dificultado cuando uno de ellos se va a Estados Unidos.