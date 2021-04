Premia sindicato a 'Mank' por su fotografía

El filme Mank, del cineasta David Fincher, fue acreedor al premio principal de la entrega de galardones de la Sociedad Estadounidense de Cinematógrafos (ASC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Estos largometrajes, con excepción de Cherry, tienen nominaciones a los siguientes Premios de La Academia.

Aunque estos premios no son considerados indicadores para el gran evento de Hollywood, se sabe que seis de los últimos 10 filmes que obtuvieron la máxima presea de ASC también recibieron la estatuilla en la misma categoría en los Óscar.

Mank, que es la cinta con más nominaciones a los Óscar de este año con 10 nombramientos, cuenta la historia de Mankiewicz en su proceso de elaboración del guion de El Ciudadano Kane, así como su tensa relación con el empresario William Randolph Hearst, quien aparentemente inspiró al personaje principal de la película.

La Sociedad de Cinematógrafos también entrega galardones como el Spotlight Award, que reconoce a los proyectos independientes y extranjeros; este año, la película triunfadora fue la francesa Two of Us (Deux), sobre dos mujeres de la tercera edad que han vivido enamoradas en secreto.

El premio a Cinta Documental se entregó a Michael Dweck y Gregory Kershaw por The Truffle Hunters.

Gambito de Dama ganó en la categoría de Película para TV, Serie Limitada o Piloto, gracias a su último episodio, "End Game", mientras que The Crown se llevó el premio a Episodio de Serie de una Hora ("Imbroglio"), y The Mandalorian triunfó en el grupo de Series de Media Hora por su décimo tercer capítulo, titulado "The Jedi".