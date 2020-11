Prematuro evaluar impacto de elecciones en Estados Unidos: IMEF

Si bien los mercados financieros reaccionaron con mayor volatilidad, en especial el tipo de cambio, todavía es muy pronto para evaluar el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).?"Nos parece que todavía es muy temprano para evaluar el impacto final. Desde ayer hubo volatilidad en el tipo de cambio, volatilidad en los mercados financieros, hay que esperar el resultado final", dijo el presidente del instituto, Ángel García-Lascurain Valero.

Señaló que el impacto final dependerá de varios factores, pues no sólo es importante quién ganará la presidencia, sino también la conformación de la Cámara de Representantes, del Senado y el equilibrio de poderes entre ellos. ?En conferencia de prensa virtual con motivo de la presentación de la XLVIII Convención Nacional IMEF, estimó que ambos candidatos estadounidenses tienen aspectos negativos y positivos para México.

No obstante, destacó que la administración de Donald Trump ha demostrado en el pasado su inclinación de utilizar medidas arancelarias para resolver problemas que no son necesariamente comerciales, sino políticos.? Aunque el IMEF no está seguro de que quien resulte electo presidente seguirá la misma tendencia, hay que esperar a ver cuál es su perspectiva sobre el libre comercio y de estas medidas.

También consideró que el tema poselectoral todavía dará mucho, por lo que continuará la volatilidad en los mercados.

Nueva receta

Al hablar sobre el tema central de la convención anual de los ejecutivos de finanzas del país, que se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre próximos, el Instituto manifestó que México debe dejar atrás las recriminaciones del pasado y participar en una nueva narrativa con visión de futuro, de manera proactiva y propositiva.

"Se necesitan alternativas nuevas y creativas para promover el crecimiento. Debemos buscar nuevas recetas, más que juzgar lo que se ha hecho en el pasado; para ello es fundamental la comunicación entre el sector privado y gubernamental", ponderó.

Asimismo, señaló que para fomentar un crecimiento económico con enfoque social que sea efectivo y sostenible en el largo plazo se debe promover la participación de todos los sectores de la sociedad trabajando de manera armónica y unidos a través de objetivos comunes.

Expuso que, si bien los indicadores más recientes muestran una reactivación paulatina de la economía, esta se muestra débil e incierta.

Dejó entrever que el impacto de la crisis sobre los niveles de empleo y consumo ha sido profundo y la inversión productiva ha disminuido, principalmente por un entorno de incertidumbre.

"El impacto de la contracción económica sobre los niveles de pobreza y desigualdad en México podría ser profundo, acentuando los desafíos para impulsar condiciones de una mayor prosperidad para los mexicanos", advirtió.