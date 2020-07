Prefirió huir de la Guzmán

Salvador Zerboni aplicó la de... patitas ¡pa´qué las quiero!; durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el actor declaró que prefirió terminar su relación con Alejandra Guzmán a seguir en un ambiente lleno de excesos.

"Anduvimos como seis meses, fue un amor de verano, yo iba en la prepa y nos conocimos en Acapulco... Me llevaba como diez años, me fui a vivir con ella un tiempo cuando mis papás me cacharon con ella", reveló.

El amorío surgió justo cuando la intérprete terminó su relación con el empresario Pablo Moctezuma, padre de su única hija, Frida Sofía.

"Vi muchas cosas con ella, los ambientes pesados, drogas, en mi vida las había visto y ahí la probé por primera vez... con ella vi muchas cosas que me espanté, hasta balazos".

Zerboni recordó que le tocó ver al cantante Enrique Guzmán, padre de Alejandra, agarrarse a balazos con otras personas.

"Yo salí por abajo de la mesa, corrí a mi casa y ya nunca más le volví a contestar, dije que esto no era para mí, ya no está divertido, no tenía necesidad de vivir todo eso y de arriesgar incluso mi propia vida".

Actualmente, Salvador lleva una vida sana, alejado de los malos hábitos, aunque dijo que después de su romance con "La Guzmán", por varios años consumió drogas, pero las dejo a tiempo y ahora se enfoca en su trabajo y en llevar una vida sana.