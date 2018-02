Prefiero ver mil veces basquet: Carlos Vela

Los Ángeles, E.U.

Carlos Vela está gozando su experiencia en Los Ángeles FC, que le permite seguir de cerca su deporte favorito: el basquetbol.

El futbolista mexicano está presente en el Juego de Estrellas de la NBA y reafirmó su amor por el deporte ráfaga sobre el balompié.

“Prefiero ver mil veces un partido de basquet, que uno de futbol. Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby.

“Mil veces antes puedo ver cuatro partidos de basquetbol y a uno de futbol en 10 minutos le cambio. Cuando entro al campo lo disfruto y quiero hacerlo como el mejor, pero a la hora de terminar me gustan otro tipo de deportes”, dijo Vela al Diario As.

El tricolor reiteró su admiración por Michael Jordan y LeBron James.

“El mejor es Michael Jordan, no hay persona que no diga que es el que le inspiró a que le gustara el basquetbol y siempre he sido de Michael Jordan, obviamente que al retirarse buscas un sustituto y fue LeBron (James)”.