Prefieren desempleo que acudir a trabajar

McAllen, Texas

Mientras que en varias ciudades de la zona fronteriza desde Brownsville hasta El Paso, los restaurantes y negocios pueden abrir al 25 por ciento de su capacidad tras ser decretada la reapertura comercial, pero nodos los empleados están regresando a laborar.

Un residente del Valle, quien solamente se identificó como Jesús Cuéllar, expresó que ganan más y mejor con el desempleo, por lo que el trabajo lo dejarán para otra ocasión.

"Con lo del desempleo me va mejor ahorita", expresó por su parteMónica López, quien labora en un restaurante ubicado en el Oeste de El Paso.

Debido al apoyo que brinda el Gobierno federal por la pandemia del Covid-19, más los beneficios de desempleo, el ingreso promedio de un empleado a la semana es de casi mil dólares.

Los pagos de la Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia (FPUC) brindan 600 dólares adicionales a las personas que obtienen beneficios de cualquiera de los programas de Seguro de Desempleo regular (UI), que incluye: compensación de desempleo para empleados federales, compensación parcial de desempleo, asistencia de desempleo por pandemia (PUA), compensación de emergencia por desempleo pandémico (PEUC), trabajo compartido (STC), y asignaciones de reajuste comercial (TRA).

Las personas que reciben dichos beneficios no necesitan tomar ninguna medida adicional para recibir el beneficio extra de 600 dólares por semana, el pago se agrega automáticamente a los pagos de beneficios.

Esto significa que si una persona tiene una solicitud de desempleo pendiente o actualmente recibe beneficios de desempleo, no es necesario que tome ninguna medida, siempre y cuando las circunstancias no hayan cambiado. "Recibirá el beneficio de $600 de la misma manera que recibe su beneficio de desempleo regular", según establece el FPUC.

"Por el hecho de que sólo será la apertura para 25 por ciento de la capacidad, no le conviene a la empresa tener la mayoría del personal.

RESTAURANTES, LOS MÁS AFECTADOS

Lamentablemente a la industria restaurantera es a la que más le ha afectado está pandemia, muchas empresas van a tener que disminuir su personal porque no habrá trabajo y por ende, horas qué darles a los empleados. Los trabajadores no van a poder recibir su carga de horas normales. Básicamente, no nos han llamado para regresar", expresó López.

"Honestamente por mi parte yo no regresaría hasta saber que me van a dar mi carta de horas regulares, de tiempo completo", agregó.

De acuerdo con la Comisión Laboral de Texas, la asistencia de desempleo por la pandemia del Covid-19 brinda hasta 39 semanas de beneficios de desempleo para las personas afectadas por la crisis y cubre a las personas que trabajan por cuenta propia, que de otro modo no calificarían para la compensación regular por desempleo o que han agotado los beneficios estatales.

Además, la comisión ha comenzado a implementar la Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia (FPUC), agregando los 600 dólares por semana para los beneficiarios.

"Hasta que todo esto vuelva a la normalidad y la gente pierda el miedo y comience a salir con la seguridad de que todo esto ya esté controlado", dijo López.

Los últimos datos disponibles –con corte al 13 de abril– informan que la Comisión Laboral de Texas pagó 183 millones de dólares en beneficios, según informó el representante Cisco Gámez en una conferencia virtual.

MILES DE LLAMADAS

De los millones desembolsados, 102 millones de dólares por FPUC se han pagado a 170 mil texanos.

Con el sitio web saturado y los números telefónicos abarrotados durante las primeras semanas, la Comisión Laboral de Texas informó que tan sólo el 6 de abril, se recibieron 3 millones de llamadas. El 13 de abril, recibimos 2 millones de llamadas, dijo Gámez.

La Comisión Laboral de Texas insta a aquellos que aún no han solicitado la asistencia como resultado de la crisis por el Covid-19, a que presenten su solicitud.

Las personas afectadas por la crisis pueden solicitar los beneficios de PUA en línea a través de los Servicios de Beneficios de Desempleo las 24 horas del día, los siete días de la semana, o llamando a un Telecentro TWC cualquier día entre las 7 a.m. y las 7 p.m. al 800-939-6631.

Al presentar la solicitud, las personas afectadas por la pandemia deben indicarlo como la razón por la que perdieron su trabajo.

