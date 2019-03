Prefieren chocar que ceder el paso

Iliana Magallón Elizondo, secretaria de Seguridad Pública local, comentó que ante las lluvias que se han presentado en la región se han elevado los accidentes en un 5 por ciento.

"Tenemos en estos días que ha estado lloviendo, son de reportados 16 accidentes viales en un día, pero realmente se atienden cinco o seis, porque para cuando llegamos sólo fue un raspón y ya se fueron", dijo.

La funcionaria local, comentó que es importante que los automovilistas tengan mayor cultura vial, que cedan el paso, disminuyan la velocidad, respeto y cortesía entre los conductores.

"Hay que prevenir en esta ciudad me doy cuenta que la gente, si alguien quiere cambiar de carril, y no se porqué el automovilista que viene atrás no le da oportunidad y prefiere chocar que darle oportunidad, he visto accidentes de ese tipo, cambiaste de carril pues te choco para que te metes a mi carril, es increíble como actuamos como ciudadanos en estos casos", expresó.

Es común ver que los automovilistas dan vuelta en lugares prohibidos, se estacionan en doble fila, no respetan los señalamientos ni los semáforos en rojo, por lo que se elevan los accidentes por este tipo de faltas.