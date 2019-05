Prefiere un Ariel austero

Durango, México.

Para el actor Damián Alcázar, el presupuesto de la ceremonia del Ariel podría encontrar un mejor uso.

"La mera verdad yo prefiero que coman bien nuestros niños desnutridos de la Sierra de Tapijulapa en Tabasco, hay un montón de gente que no come, prefiero que ese dinero se vaya para allá en lugar de estar peleando porque me den 10 millones más para hacer mi ceremonia.

PIENSA EN SU PAÍS

"Hay que pensar en el País, si queremos cambiar verdaderamente tenemos que dejar nuestras becas a parte y permitir que otros tengan algo para el sustento", expresó en entrevista durante una pausa del rodaje del filme Poderoso Victoria, que se filma en Durango.

Este año, los montos de la ceremonia anual que se realizará el 24 de junio fueron reducidos por parte del Gobierno federal, suceso que provocó el descontento de varios miembros de la industria; sin embargo, para Alcázar existen objetivos de mayor peso.

MÁS SALAS

"Más que presupuesto para la ceremonia del Ariel deberíamos tener dinero para más salas de cine, para ver más cine mexicano y cine de calidad de todo el mundo, son maravillosas industrias y nosotros nos lo perdemos porque no hay dónde verlo.

"Nuestro cine lo que necesita es de esto para su exhibición, para que reditúe y podamos tener una industria sólida".

Alcázar ha recibido casi una decena de estatuillas Ariel, por actuaciones en filmes como El Infierno, La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro.