Prefiere shows en vivo

Para el autor y productor Adan Jodorowsky no es buen momento para nuevos lanzamientos musicales, porque la gente está distraída en otras cosas, como lo que está sucediendo a nivel mundial a causa del Covid-19, pero aun así los músicos deben seguir avanzando.

Las plataformas digitales han hecho que los artistas tengan un acercamiento más íntimo con sus seguidores, pero a pesar de que se pensaría que por el encierro la gente está más metida en las redes sociales, es algo en lo que difiere el compositor.

“Obviamente la gente escuchó mucha música ahí (en las plataformas digitales) pero como que escucharon también la música que ya tenían, que ya conocían, como que está un poco distraída, no es un increíble momento para sacar música, para hacer promoción, la gente está en algo diferente, como que tengo la sensación de que no les toca el lado espectacular, están más en la introspección y buscan algo más auténtico, verdadero. La gente está distraída y tiene mucho miedo, está enfocada en lo que sale y está pasando ahora y eso es algo muy difícil para los músicos, pero bueno la música nunca morirá”, comentó Jodorowsky a EL UNIVERSAL.

Y aunque por el momento la industria musical busca reactivarse de una manera virtual, haciendo conciertos por streaming y otras cosas a la distancia, el músico considera que nada va a remplazar un espectáculo en vivo, pero no queda de otra que adaptarse a las circunstancias.

“Yo pienso que el mundo va a cambiar, pero igual ya cuando se acabe esto regresarán los shows que es algo que no se puede reemplazar, no es lo mismo ver un espectáculo que ver la pantalla, la gente necesita contacto, necesita de ir a un concierto de sentir la energía de un músico, es muy importante eso y no se va a acabar, simplemente la gente se va a adaptar a la realidad a un eventual peligro que puede haber en un futuro, yo creo que van a estar más preparados para la próxima”, señaló.

El cantautor también compartió durante la plática que estuvo trabajando durante toda la cuarentena y no dejó que el miedo se apoderara de él, al contrario, se enfoco es ser creativo y no perder en tiempo.

“Yo estuve feliz, el planeta respiró, las plantas, los animales respiraron, el mar el respiró, el aire se purificó, hubo una pausa, nosotros nos encerramos a meditar, la gente se angustió mucho porque se dejó llevar por el miedo, el miedo es un gran peligro, se sabe que el miedo hace bajar las defensas, intenté no dejarme invadir por el miedo y al contrario ser creativo y componer muchas canciones, producir gente a distancia, trabajar sobre mí mismo, no perdí mi tiempo, obviamente vi algunas películas pero no estaba todo el día pegado a Netflix perdiendo mi tiempo, eso no”, explicó.

“Pero también me di un momento de no hacer nada durante una semana, bueno hay gente que lo vive bien y otros menos, hay gente que tiene mucha dificultad económica y que sufren de eso, que si el mundo está parado se mueren de hambre entonces depende de quién, yo tengo la suerte de haber podido disfrutar eso, pero es algo personal”, abundó.

El también actor y director de cine, se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado “Quién de los dos”, que incluye las colaboraciones de Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Daniela Spalla, entre otras y el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.