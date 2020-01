Prefiere ser fiel a su esencia

"

Quédate ahí, de aquí no te pierdes nada", fue el consejo que la cantante Yuri le dio a Flor Amargo en 2017 cuando participó en el concurso televisivo "La voz... México", y ahí, es donde ella quiere quedarse.

"Gracias a las redes sociales, tuve la oportunidad de que comenzaran a llamarme de varios lugares y cuando empecé a ver el medio dije: ´¿qué es esto?´ Debido a que todos quieren ese primer lugar, no hay amigos, todos buscan sus beneficios", comentó la también cantante mexicana y multiintrumentista.

"Eso de tocar por dinero todo el tiempo, de cuánto vales, qué ropa te viste, maquíllate más, el pelo largo, baja de peso... Entonces, dije: ´No, ¿pa´ qué?, si cuando me muera no me voy a llevar el Grammy allá en el cielo´".

Con 15 años de trayectoria como artista callejera, Flor Amargo es contundente. Asegura que si algún día la premian con el Grammy o si tiene la oportunidad de presentarse en el Auditorio Nacional, está perfecto, pero jamás renunciará a ser ella para entrar a un mundo que, a su modo de ver, no es real.

"Prefiero ser fiel a mi esencia y si eso me cuesta no llegar a las grandes ligas, está bien, con humildad lo aceptó. Pero prefiero dos personas que me quieran por lo que soy, a dos millones pretendiendo oír a alguien que no soy".

Flor Amargo, quien participará en marzo próximo en el Festival Vive Latino, sostiene que no está dispuesta a disfrazarse a cambio de millones de pesos. "Prefiero el metro y la calle, a la que nunca voy a abandonar porque sería una mal agradecida".´

Creará escuela para enseñar el arte callejero

En fecha reciente, empleados del ayuntamiento de Guadalajara detuvieron y decomisaron sus instrumentos debido a que no contaba con los permisos necesarios para realizar su show en la vía pública.

El hecho se convirtió en tendencia nacional a través de las redes sociales, incluso, la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, se pronunció.

Pidió que los agentes de seguridad le devolvieran sus instrumentos y que mejor se dedicaran a enfrentar a los violentos, no a los artistas urbanos que no afectan a nadie y dignifican al ser humano.

La cantante recordó que ese día no pudo dormir, porque le frustró que cerrarán el camino al arte. Está comprobado, sostiene, que entre más arte haya, así como eventos culturales, la violencia disminuye de manera considerable.

Más que con su figura de artista, ella está comprometida con el arte callejero, por ello se mantiene firme en crear un colectivo y una escuela para enseñar a la gente qué es la calle.

"Nos tratan como vendedores ambulantes", dice.

Por ello es que se reunirá con las autoridades de la Secretaría de Cultura para crear el Día del Artista Callejero. "Y que cuando se vuelvan a llevar a uno de ellos, éste les responda que tiene derechos por ser artista".

Resaltó que no importa el escenario, sino lo que se está expresando y transmitiendo. "En la calle, el escenario es el corazón de cada persona y los que participemos en el colectivo, no permitiremos nunca más que el arte sea detenido, sobre todo cuando sea arte y no un negocio".

Anhela cantar con Beatriz Gutiérrez Müller

De la relación que surgió con Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que ya tenía un tema incompleto, pero a raíz del apoyo que le dio, lo terminó y le gustará cantarlo con ella, pues sabe de su talento como intérprete.

"Ella tiene tantas cosas (compromisos), pero ojalá un día se pueda lograr esa canción, yo estaría muy feliz. Creo que las mujeres estamos teniendo muchísima importancia en los medios, veo a muchas en la música y en causas".

Para su disco "La reina del barrio", en el que dará cuenta de su devenir como artista callejera, informó que entre los duetos se integra Amandititita. Con ella cantará los temas "La cumbia del aguacate" y "Yo daría". Otros artistas que están contemplados, son: Ana Bárbara, Rubén Albarrán, Alex Lora, Tatiana, Raymix y Eros Ramazzotti.

Informó que este año planea una gira por Argentina, Perú, Berlín y otras partes del mundo. Anhela que en los lugares de la vía pública donde se presente, acudan otros músicos callejeros y entre todos puedan ofrecer un gran concierto.