Prefiere no presentar denuncia de un robo

Valle Hermoso, Tam.- Un habitante de la colonia Moderna de esta localidad reportó en redes sociales el robo de su sistema de audio integrado a su vehículo, el cual se efectuó en el estacionamiento del Hospital General Valle Hermoso, "Dr. Rodolfo Torre Cantú". "Llegué a consultar a un familiar, para cuando salí ya me habían roto el vidrio del carro y se habían llevado el estéreo, unas bocinas y unas pertenencias pequeñas que tenía dentro del vehículo", publicó. El afectado no quiso interponer una denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Publico, pues dijo que no creía que dieran con el ladrón, pero la molestia sí lo hizo compartir su historia en las redes sociales para que otros habitantes tuvieran precaución.