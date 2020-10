Prefiere Manzanero homenajes en vida

CDMX.

Que el reconocimiento a su trabajo sea en vida, no de otra manera, es para Armando Manzanero el mejor indicador de que sus logros están latentes tanto para el público como para la industria.



El compositor, quien recibirá el Premio a la Trayectoria Artística en los Billboard Latin Music Awards el 21 de octubre, en Sunrise, Florida, es considerado uno de los autores mexicanos de mayor impacto internacional con temas como "Esta Tarde Vi Llover" y "Adoro".



"Yo me siento muy realizado y muy feliz de que sea en vida. Todo a tiempo. Prefiero esto a que hagan un homenaje cuando estoy viendo (desde el otro plano), recogerlo en mano propia y no que lo recojan mis deudos", enfatizó, en entrevista vía Zoom.



Desde su casa en Ciudad de México, el yucateco, de 84 años, reflexionó sobre los últimos meses. Ha estado encerrado en su hogar, componiendo y hablando con colegas y amigos acerca de la crisis que vive la industria musical debido al coronavirus.



"Yo no paro, terminando la entrevista me pongo a grabar una canción con Fito Páez que me pidió que yo interpretara, ´Un Vestido y un Amor´, es para su nuevo disco".

Como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Manzanero llegará a los 85 años el 7 de diciembre. Su deseo es que la industria musical se recupere.



"Ya teniendo el zopilote en el hombro derecho, ojalá que sí lo vea".