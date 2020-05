Prefiere la soltería

Luego de varias relaciones fallidas, Diego de Erice prefiere mantenerse soltero, pero eso no significa que no tenga una que otra aventura.

Así lo aseguró el también comediante, quien dijo ser más exigente de lo normal.

"Llegué un punto en mi vida donde ya me he involucrado afectivamente en muchas relaciones y ya no busco nada más a la niña guapa o la que me haga reír, sino que ya es una serie de elementos que deben de cumplir.

"Ojalá que a finales de este mismo año tenga un poco más abierta la agenda porque siempre me encanta compartir en pareja. Soy fan de poder ver una película abrazado de una mujer que me traiga loco", afirmó de Erice en entrevista.

SIEMPRE SE ENTREGA AL 100

Como novio, el histrión se entrega al 100 por ciento, incluso busca que no exista una rutina entre él y su pareja, es por ello que, en la intimidad, el actor se arriesga a casi todo.

"Sí he jugado roles de pareja, me he disfrazado, me he dejado dominar, me han dominado.

"Disfruto mucho ese tema de mi vida y lo vivo sin miedo", comentó.

Sólo hay un rubro que no le gustaría experimentar: el intercambio de parejas (swinging).

"Soy de relaciones formales, cuando realmente estás con alguien esa parte en el juego ya no entra, pero ahora que ande con alguien no tan formalmente podría suceder

QUIERE UNA FAMILIA

"Yo creo que una pareja es par, dos, no más. Imagínate, ¡qué horror que tu pareja le guste el otro o la otra y tú quedándote como el perro de las dos tortas!", dijo, entre risas.

El conductor dijo que, en un tiempo no tan lejano, sí se visualiza con familia.

"Me quiero casar, quiero consentir a mis hijos, llevarlos al futbol, apoyarlos, ir a las juntas de padres de familia, me interesa mucho", aseguró.

Mientras su pareja ideal llega para cumplir ese sueño, De Erice continúa dedicando su tiempo al trabajo.

Próximamente será el conductor de la segunda temporada del reality Inseparables: Amor al Límite, donde 12 nuevas parejas competirán y descubrirán si se aman de verdad o no.