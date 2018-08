Prefiere estar con sus hijos

Madrid, España

El actor británico Andrew Lincoln dejará The Walking Dead después de 10 años dando vida al personaje del sheriff Rick Grimes.

Tras confirmar la noticia durante su paso por la Comic-Con 2018, el histrión de 44 años ha querido aclarar los motivos por los que abandonará la ficción de AMC.

"Tengo dos hijos pequeños, vivo en otro país, y se vuelven menos ´portátiles´ a medida que se hacen mayores", aseguró Lincoln.

HORA DE VOLVER A CASA

"Fue así de simple. Era hora de volver a casa", confesó el actor, que vive en Reino Unido, en una entrevista para EW Radio.

Un motivo que ya adelantó su otrora compañero de reparto Chandler Riggs el pasado junio, quien dijo que sería "bueno para él volver con su familia y criar a sus hijos".

LO ECHARÁN DE MENOS

Además de los fans, el resto del elenco también parece que echará de menos al protagonista.

"La serie le echará de menos, le vamos a echar de menos. Va a ser un ambiente diferente, no hay nada que lo reemplace", apuntó Jeffrey Dean Morgan, quien interpreta al villano Negan.

"Él es el primero en llamarme cuando me levanto. Me llama, hablamos del día mientras conducimos al trabajo, nos ponemos a trabajar, hablamos sobre el día, en la comida él está en mi camerino, y luego nos vamos y él me llama de camino a casa. Ha sido así todos los días", contó Norman Reedus, Daryl en la ficción, con quien incluso llegó a tener un pacto para abandonar la serie juntos.