Prefiere consentir a sus fans

Monterrey, N.L.

Bárbara de Regil ha causado furor a dónde acude a convivir con fans, pues la serie que protagoniza, Rosario Tijeras, ha resultado todo un éxito.

"Estoy muy contenta, y qué pena que lo diga aquí contigo, pero yo le pongo más atención a la gente que a los medios", comentó la intérprete.

SE IDENTIFICAN CON ELLA

"Estoy agradecida con toda la gente porque han sabido ver ese lado bueno y humano que les doy. Desde el personaje de Rosario, hasta yo, porque dicen: 'me motivas', 'me inspiras a llevar una vida más saludable', porque eres mamá como yo, entonces me identifico mucho con muchas mujeres y ellas conmigo".

La actriz de 31 años aseguró que si el público la quiere es porque siempre habla con la verdad.

De Regil viajó a Monterrey para promocionar su nueva película, Loca por el Trabajo, dirigida por Luis Eduardo Reyes, en la que da vida a Alicia, una mujer que está a punto de perderlo todo por su pasión laboral.

"Me encantó la historia, me gustó que es muy diferente a lo que he hecho, que a la gente le voy a dar algo súper distinto desde la esencia, la personalidad, el guión, y que tiene un toque de comedia que está divertido", dijo de Regil.