Prefiere Andrés Guardado al América antes que a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la concentración de la Selección Mexicana previo a su enfrentamiento ante el combinado de Croacia, Andrés Guardado interactuó en redes sociales con sus seguidores y se dio la oportunidad de responder algunas preguntas que le hacían los fans.

Una de ellas, fue con qué equipo jugaría si le dieran a elegir entre Chivas y América, a lo que el 'Principito' respondió, sin dudarlo, que a las Águilas. "Ya lo he dicho muchas veces. En Chivas no jugaría por respeto a mis colores.", señaló el ex canterano de Atlas.

Además, el actual jugador del Real Betis dijo que se siente muy a gusto en España, por lo que no está en sus planes jugar en la MLS por ahora. "Ya me lo han ofrecido en anteriores ocasiones. Ahora estoy a gusto en España", comenta.

Sobre su retiro, el ex PSV Eindhoven señaló que le gustaría ser entrenador, aunque tiene que pensarlo bien. Por último, dijo que hay mucho talento en la Liga MX para emigrar a Europa, pero pidió a los directivos que también apoyen para que los jóvenes salgan. "Es cuestión de que nuestros directivos nos echen la mano para que salgan más jugadores, porque luego piden 200 millones de dólares por cada uno y así cómo", explica.

México enfrentará a Croacia este martes en punto de las 20 horas (TCM) en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.