Predominará maíz en ciclo 2020-2021

Debido a que aún no se autoriza un precio de garantía para el sorgo, el cual en el ciclo pasado se vio golpeado por precios bajos propiciados por especuladores y acaparadores, además de que en algunos puntos como el Distrito 025, se siniestró y lo cosechado, no dio utilidad alguna, productores optan en el otoño-invierno, por el maíz.

Felipe Vega Ávila, presidente de Propietarios Rurales, indicó que por el momento "todo está paralizado, no llegan apoyos (del ciclo pasado), no llegan créditos, hay agua (en el caso del Distrito 025), en el 026 hay agua, pero no hay canal y sobre el fertilizante, no han abastecido", las diversas proveedoras.

Vega añadió que también "esperan el pago de las aguas no retornadas, para tener algo de liquidez" y adelantó que se espera mayor siembra de maíz en el Distrito 026 y el sorgo va a bajar, mínimo 65 por ciento de maíz y el resto dividido en otros cultivos en la III Unidad, debido a que el maíz, tiene un precio más redituable, además de que ha subido últimamente en precio internacional y sí cuenta con un precio de garantía.

Felipe Vega Ávila, presidente de Propietarios Rurales. EL MAÑANA/José Medina

Productores en III Unidad del 026, optan mayoritariamente por maíz en el actual ciclo agrícola. EL MAÑANA/José Medina