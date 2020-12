Predice Eduardo Lamazón una victoria tricolor

Ciudad de México

Mucho se ha dicho que Saúl Álvarez se medirá el sábado en San Antonio contra el considerado mejor peleador en las 168 libras, pero el conocido "Lama, Lamita", dijo que el tricolor ha demostrado que ese es su peso natural.

"El ´Canelo´ es el mejor de esa división porque ese es su peso, y es el que más le conviene. Creo que es 168 y después técnicamente según mi libro que consulté sería Callum Smith", dijo.

Señaló que las peleas que vienen para "Canelo" en 2021 serán de alarido y afirmó que la tercera con Gennady Golovkin debe realizarse, pero también dio otros nombres de rivales.

"Me gustaría verlo con (David) Benavidez, (Jermall) Charlo y Gennady Golovkin, que se hará la tercera, y le esperan grandes noches al ´Canelo´ todavía en el boxeo", apuntó.

Smith le lleva 18 centímetros al mexicano, por lo que la estrategia de Eddy Reynoso, en cómo atacar el británico.

Eso sí, Lamazón ve ganando al mexicano.

"Diría que es una pelea que se va a la decisión y no veo perder a ´Canelo´ en el conteo round por round. La mayor altura se combate con estrategia y ahí entra bajo la lupa el señor Reynoso, ver qué es capaz de hacer para que Saúl se acerque a su adversario. Mañana (hoy) me voy a San Antonio y me meteré a la burbuja" , señaló.