Predicciones para los famosos el 2018: Mhoni Vidente

Una llamada al cambio y a corregir los errores es el signicado de los hechos que sucederán en este 2018, según las predicciones que Mhoni Vidente hizo en entrevista para EL UNIVERSAL. “Recuerden que las predicciones son para prevenir. Viene un año de revelaciones muy importante, será un año dominado completamente por la carta de la Luna, eso significa que todo lo místico reinará. Habrán tres signos muy importantes: Escorpión, Piscis y Virgo, en cuestiones de ser muy prósperos, de economía y mucho amor”.

Entre las predicciones que Mhoni hizo y se cumplieron en 2017 está el sismo del 19 de septiembre, pero ella asegura que este año México no tendrá que preocuparse de algo así pero sí de los huracanes. “Será un año de mucha agua y de volcanes, eso significa que habrá ciclones de categoría casi seis, lo que nunca había pasado; veo uno muy fuerte que va a entrar por el Golfo, viene de Santo Domingo, Puerto Rico, cruza completamente Cuba, entra en el Golfo y va a pegar directamente a Tamaulipas y Texas para agosto o septiembre”.

No podía dejar de lado las elecciones presidenciales de 2018 de nuestro país. “Del próximo presidente su nombre empieza igual que México, con la letra M, dirán que ya me resbalé porque hay muchos, Manuel, Meade, Margarita, personajes que son precandidatos todavía, pero viene un mexicano joven, con esas ganas de gobernar, con una mentalidad un poco mejor. Hay que cuidar el dinero porque el dólar va a subir 23 o 24 pesos”.

Sobre el mundo del espectáculo y la realeza, la tarotista realizó interesantes revelaciones de personajes que destacaron en 2017.

LUIS MIGUEL

Se casa, vuelve a ser papá y además abuelo; Michelle se embaraza. No cancela sus conciertos en el Auditorio y sí hará gira con Alejandro Fernández para septiembre.

SALMA HAYEK

Será una revolucionaria en EU para todos los latinos y las mujeres. Acaba con los rumores de divorcio y se convierte otra vez en mamá con un vientre de alquiler.

GUILLERMO DEL TORO

Este año gana el Oscar, su mentalidad es creativa por eso imagina seres de otro mundo; creo que se equivocó de época y debió nacer 300 años adelante.

KATE DEL CASTILLO

Se casa con un artista mucho más joven que ella y querrá ser mamá. El Chapo muere este año y ella regresará a México en agosto, sin demandas.

JULIÓN ÁLVAREZ

Vuelve a tener una demanda en EU y no liberarán sus cuentas bancarias, está complicada su situación todo 2018, por eso se divorcia y afectará su carrera.

BELINDA

Regresa a las giras, saca un nuevo disco y la veo haciendo una película muy importante en Los Ángeles, que explotará su carrera a nivel internacional.

REALEZA BRITÁNICA

Meghan Markle se casa embarazada y serán gemelos varones. En agosto o septiembre abdicará la Reina Isabel II a favor de Carlos y fallecerá el príncipe Felipe.

EUGENIO DERBEZ Él quiere ganar un premio importante, como un Globo de Oro o un Oscar, pero en 2018 no será. Uno de sus hijos sale del closet y Aislinn será mamá de una niña.

THALÍA

Este año la vamos a ver con un amante más joven que ella, es un cantante de Miami, pero no llega a divorciarse. Hará una serie o telenovela en México.

MONTSERRAT OLIVER

Una de sus amigas, alguien muy fuerte que le trae coraje, ventiló sus fotos. Va a seguir en la televisión y será mamá porque Yaya Kosikova se embaraza.

DIEGO LUNA

Hace otra película internacional, pero no llegan los premios. Sufre un atentado, debe cuidarse en cuestiones de vehículos y manejar con cuidado.

TELEVISA

Para que vuelva a ser lo que fue faltan entre cinco o siete años. Será un año de nuevos programas, de nuevos talentos y de tratar de dar gusto a la gente.

LUPITA JONES

México no gana Miss Universo y seguirá la polémica de ella y las concursantes. Se enferma del riñón y tiene que checarse el intestino, que no haga corajes.

JULIÁN GIL Y MARJORIE

En la prueba de ADN se confirmará que Matías es de Julián Gil. En enero llegan a un arreglo en la cuestión económica y la convivencia con el niño, Julián podrá verlo cada 15 días. Ella se relaciona con alguien en Miami y se embaraza para finales de año.

GERALDINE Y GABRIEL SOTO

Él será papá con su pareja nueva, que creo es rusa o polaca; lamentablemente Geraldine sigue muy enamorada de Gabriel y no creo que lo supere pronto, al menos no en dos años, y no queda bien con él, pero Soto siempre estará cercano a sus hijas.