PRD pide investigar a ex senadora por fotos con "El Meño"

El dirigente en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, consideró que la ex senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza y su hermano Manuel deben ser investigados por las autoridades correspondientes.



Luego de que EL UNIVERSAL publicara unas fotografías en las que aparece la ex legisladora al lado de su hermano, quien porta un arma de fuego sin pertenecer a una corporación policial o de seguridad, el líder del PRD cuestionó la actuación de la ex senadora.



Sobre la actual presunta relación de "El Meño" Mendoza con el cártel de "Los Viagras", Antonio Soto expresó: "Trae una 45, una súper y sí, es su hermano, el Meño le dicen".



¿A él (Meño) se le ha vinculado con los Viagras?

A mí me parece que hay quienes no han entendido el momento que estamos viviendo. Hay quienes no tienen la responsabilidad que deben de tener para actuar dentro del marco legal. A mí me gustaría que este tipo de fotos con gente armada y que se dicen de un partido político sean de inmediato investigadas por las autoridades correspondientes, no sé si Apatzingán o en donde estén, que se investiguen, que se aplique la ley.



Este tipo de gente dentro de PRD es un estorbo, nos hace daño. Yo estaría encantado de que este tipo de gente no estuviera en el PRD, pero se requiere de hacer todo un procedimiento para solicitarle a la Comisión de Garantías y Vigilancia a nivel federal para la suspensión de los derechos políticos y partidarios a un militante que comete un acto ilegal.



¿Se refiere a Iris Vianey o al hermano?

Está con el hermano armado consintiendo un acto a todas luces ilegal, porque no creo que tenga (licencia para) una portación de arma de uso exclusivo del Ejército y si lo tiene entonces tendría que demostrarlo ante la autoridad. Este PRD que se está renovando, que quiere permanecer en la escena política de México, es un PRD que no puede dar cabida a este tipo de actitudes y de acciones que contravienen a todas luces la ley y que además son una burla para México y para la sociedad, sobre todo en las circunstancias de violencia, de homicidios y circunstancias tan difíciles que hemos vivido.



Yo estoy en la mejor disposición como dirigente del partido en Michoacán, que después del análisis de estas fotos que nos generan una muy mala imagen como partido, por mí si estuviera la decisión, hoy mismo los expulso del PRD tanto a la ex senadora, que no le aportó nada al PRD siendo senadora de la República y también a su hermano, si es que también es miembro del PRD.



Con esa gente ni a la esquina podemos caminar. Gracias a Dios que ya se fue Bejarano, que se fueron todos esos corruptos, nomás falta que se nos queden los delincuentes acá. Así que me parece muy importante realizar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y que la gente que nos ve y nos escucha sepa que no vamos a tolerar actos ilegales de este tipo de militantes.



Con este tipo de militantes ni a la esquina, así que vamos a iniciar un procedimiento, qué bueno que me está dando la idea en este momento, porque no es aceptable. La refundación del PRD, la re estructuración y el relanzamiento del partido, exige actuar con mucha transparencia, con mucha honestidad y dentro de la ley. Todo aquel que se mueva fuera de la ley no puede estar en el PRD.



¿Tienen a otros (militantes) en la mira?

Por lo pronto aquí están unos armados y esos de entrada generan sospecha y no le dan buena imagen al partido. Yo no digo que sean delincuentes porque eso no me consta, pero si no demuestran el uso de armas exclusivo del ejército, tienen algún documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que les garantice poderlas potar, entonces están cometiendo un delito y el PRD no necesita de gente que infrinja la ley y no necesita de gente que le dé esa imagen que es la imagen que queremos dejar atrás.