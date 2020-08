Potencial urbano: obras y viviendas

El gobierno federal invirtió en Reynosa un total de 450 millones de pesos en 22 obras y mil 31 acciones de vivienda; este paquete de beneficios fue parte del balance de los resultados que se obtuvieron en la gira de trabajo que realizó en esta ciudad el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Las acciones de mejoramiento urbano en Reynosa fueron inauguradas en la visita del jefe del Ejecutivo Federal, recalcando que no son obras muy costosas, ni faraónicas, por el contrario son obras precisas.

En la colonia Humberto Valdez Richaud, las autoridades encabezaron un evento de entrega de Módulo Deportivo, al que no se tuvo acceso a medios ni a ciudadanos, solamente las autoridades que emitieron sus mensajes respectivos.

López Obrador mostró su molestia por la congregación de gente en los alrededores del evento, como pasó en Matamoros, ya que no quería mitines ante la pandemia del Covid-19, para evitar contagios.

A cuidarnos...

Su mensaje fue corto ante la multitud que se congregó y recalcó que más adelante habrá oportunidad de recorrer las calles y abrazar a los ciudadanos.

"Tenemos que cuidarnos mucho, pero entiendo también que hay mucha pasión y muchos deseos de manifestación, de hablar, de expresarnos, ya de por si la gente de Reynosa, se caracterizaba por ser gente de cabeza, de corazón y de carácter, a esto le agregamos que en Reynosa, se han venido a buscar la vida de otros estados, hay muchos paisanos", dijo.

Y agregó:

"Me da gusto estar en Reynosa, inaugurando estas obras en total son 22 intervenciones que se llevaron en colonias populares, para tener estos espacios sobre todo para los jóvenes que tengan posibilidad de hacer ejercicio, deporte, de distraerse, lo mejor de lo mejor es que se garantice el derecho al estudio, dos que se garantice el derecho al trabajo y tres que se garantice el derecho a la recreación, con eso vamos avanzar bastante".

Balance de obras

Román Meyer Falcón, Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en su mensaje comentó que este tipo de obras de mejoramiento urbano entran en las colonias con mayores necesidades en el país.

El módulo deportivo inició a principios del 2019 y ya es una realidad, con oportunidades para las familias.

"Este deportivo lo que busca es confirmar pequeñas ligas locales de futbol, que los niños puedan jugar y los padres pasar un tiempo ideal en este espacio, que si bien es un deportivo grande, es un deportivo que también no fue muy costoso, no son obras caras, no buscamos hacer obras faraónica, lo que queremos hacer es obras precisas, de puntería, que solamente requerían el recurso preciso y especifico", dijo.

La Sedatu informó que en esta frontera se realizaron obras de: escuela secundaria, centro de asistencia de desarrollo infantil, plaza cívica, módulos deportivos, calles, biblioteca pública, jardines vecinales, rehabilitación del polideportivo y parque lineal Rodolfo Garza.

En el evento estuvieron presentes, el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y la alcaldesa, Maki Ortiz Domínguez.