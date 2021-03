Postulan a esposa de candidato ejecutado en QR

"Estamos seguros que (Blanca Tziu) será la próxima Presidenta Municipal de Puerto Morelos, el próximo 6 de junio ganaremos contundentemente".

En su intervención, la precandidata dijo que su esposo Nacho fue su mejor maestro.

"Estoy muy contenta y me siento muy honrada de que se me haya prestado esta oportunidad, estoy segura de que tengo y tuve al mejor maestro, me siento capaz de llevar este proyecto en alto, no me gustaría que se perdiera el trabajo ya hecho", comentó.

"Esto va por Nachito, voy a poner todo de mí para llegar a la Presidencia Municipal, les agradezco la oportunidad de todo corazón".