Postergan festival Ovins para agosto

Edinburg, Tx.

El Festival Ovnis se vio obligado a reprogramar sus fechas; ya no será en abril, se llevará a cabo en agosto debido a las preocupación de los participantes al coronavirus.

Información proporcionada por el Departamento de Artes Culturales y de la Biblioteca de Edinburg, organizadores del evento, algunos de los oradores invitados habrían contraído el COVID-19.

Las celebridades ovni, que aparecen en programas de televisión como Ancient Aliens, viajarían desde grupos de infección actuales y atravesarían varios aeropuertos antes de llegar al Valle del Río Grande, lo que los expondría potencialmente a la infección.

Las nuevas fechas del festival anual UFO de Edinburg, considerado el tercer festival más grande en los Estados Unidos serán el 13, 14 y 15 de agosto.

Este festival de tres días incluirá conferencias por reconocidos oradores de ovnis como Ancient Aliens y Fact or Faked; un festival lleno de actividades como un planetario, una estación de sombreros de papel aluminio, sala de autopsias entre otras actividades; concurso de disfraces, una experiencia en 3D y un espectáculo de música, luces y sonido "Out of this World". El Festival UFO también incluirá imágenes de avistamientos de ovnis en el Valle del Río Grande.