Posponen audiencia sobre proceso de extradición de Eugenio Hernández

CD. VICTORIA, Tam.- La tarde de hoy se llevaría a cabo una audiencia por la solicitud de extradición provisional en contra del ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, en ese sentido el juez de Distrito Raymundo Serrano Nolasco dio a conocer que dicha audiencia tendría carácter de ‘informativa’ no obstante al no contarse con la presencia de los abogados quienes llevan a cabo la defensa esta fue postergada para este jueves.

La audiencia habría sido convenida para las 18 horas de hoy, por lo cual alrededor de las 17 horas se desplegó un dispositivo de seguridad para trasladar al ex mandatario del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria hasta la Sala 1 del Centro de Justicia, ubicado en el bulevar Fidel Velázquez 1455 de la colonia Adolfo López Mateos de esta capital.

El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio otorgó un primer receso de 30 minutos en vista de que Hernández Flores no contaba con sus representantes legales, esto a pesar de que en la misma Sala le fueron dispuestos dos defensores de oficio para que le representasen; el presentado solicitó al juez una prórroga de 48 horas para la audiencia.

Los abogados de Hernández Flores pertenecen al Despacho Collado & Asociados el cual se encuentra físicamente en la Ciudad de México y su abogado principal es Antonio Collado Mocelo, este equipo es quien lleva la defensa en contra del proceso de extradición que fuera cumplimentado la mañana de este miércoles por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL.

Tras el receso el juez dio de plazo hasta las 00 horas para que Eugenio Hernández cuente con sus abogados, no obstante y al no lograrse un acuerdo se solicitó otro receso de 30 minutos en el cual se comunicaría con sus abogados con el fin de contar con su presencia a la brevedad; en este ínter el juez aclaró que por el momento no ha sido iniciado ningún proceso para la extradición del ex mandatario y que en audiencia solamente le serían presentados los argumentos por los cuales se ejecutó la orden detención provisional.

Al reanudarse la audiencia previa Eugenio Hernández dijo al juez que se logró establecer comunicación con sus abogados por lo cual estos estarían en posibilidad de viajar el jueves a primera hora, el exgobernador explicó que los tiempos de traslado en avión de la Ciudad de México a Tampico, y de ahí a Ciudad Victoria, así como las condiciones de inseguridad en las carreteras, harían posible acompañarle en la audiencia a más tardar las 11 horas.

El juez consideró esta como una petición más razonable sin embargo determinó con carácter de inapelable que será a las 9 horas del jueves 19 de octubre cuando habrán de darse cita en ese lugar para dar cumplimiento a la audiencia de carácter informativo.

El ex gobernador es investigado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América, por su comisión en los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia, y asociación delictuosa para cometer fraude bancario por lo cual existe un ‘Ficha Roja’ en INTERPOL solicitando su detención provisional según el Tratado de Extradición firmado entre los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de América.