Posponen, otra vez estreno

La película, dirigida por John Krasinski, retrasó su lanzamiento para el 17 de septiembre en lugar del 23 de abril, la tercera ocasión que sucede desde el inicio de aplazamientos debido a la situación sanitaria mundial, en marzo de 2020.

TERROR

La precuela de este filme de los estudios Paramount, protagonizado por Emily Blunt, es una cinta de terror que se convritió en uno de los éxitos más inesperados en 2018.

Con un presupuesto de 17 millones de dólares, Un Lugar en Silencio recaudó 341 millones en los cines de todo el mundo y recibió el aplauso de la crítica.

La historia se centra en una familia que trata de sobrevivir a unos monstruos sensibles al sonido por lo que su capacidad para mantenerse en silencio es lo que hace la diferencia entre estar vivos o muertos.

SE UNE A OTRAS

El retraso de Un Lugar en Silencio 2 se une a otras cintas que en los últimos días han vuelto a aplazar su llegada a las salas de cine y que auguran otro año complicado para la industria cinematográfica.

Sin Tiempo Para Morir, la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasó por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 202

Ghostbusters: Afterlife, The King's Man, Morbius, Antlers, Cinderella, Peter Rabbit 2: The Runaway, Nobody, Last Night in Soho y BIOS son otras producciones cuyos lanzamientos se tienen previstos para más adelante.

AÑO COMPLICADO (CONTEXTO)

