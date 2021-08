Posponen en Tampico reubicación de saurios

La reubicación de 15 de los cocodrilos más grandes que hay en la Laguna del Carpintero , pues en este trienio los alcaldes no se pusieron de acuerdo en torno a la Unidad de Manejo Ambiental .

La regidora María Victoria Espadas, comisionada a Ecología dijo, "se tienen que poner de acuerdo los tres Ayuntamientos para que se pueda arreglar ese lugar para poder mover a los animales de uno en uno, no es tan fácil cambiar al animal del hábitat, porque no suelen acondicionarse tan fácilmente a un nuevo hábitat, pero se está dando avance, no estamos estacionados en el tema, se está con caza y pesca viendo eso", explicó.

Dijo que están viendo cuando se podría hacer y disponer del lugar donde se enviarían, así como de qué manera se moverá a los animales.

"Necesitamos los tres Ayuntamientos ponernos de acuerdo, tal vez para el siguiente trienio porque como algunos van a cambiar hay que hacer la propuesta".

Indicó que ya hay una unidad de manejo ambiental en el municipio de Tampico, sin embargo no ha sido usada dicha instalación, por lo que hay necesidad de darle mantenimiento.

Actualmente el censo de cocodrilos de la Laguna del Carpintero arroja a qué hay Un total de 90 lagartos en el vaso lacustre enclavado en el centro de la ciudad.