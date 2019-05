Posponen carretoneros inscripción al programa

"Nosotros llegamos al acuerdo de que nadie se inscribiría hasta que se despejen todas las dudas del programa... queremos que nos digan cómo le haremos para comprar un vehículo". Porfirio Herrera, Asociación Carretoneros.

Los carretoneros de la ciudad prolongaron las inscripciones al nuevo modelo motorizado hasta la primera semana de junio, en la que se lleve a cabo una reunión con autoridades locales, para evidenciar los beneficios y perjuicios que les traería al gremio, remplazar la figura del caballo jalando la carreta de basura, por una unidad sobre ruedas.

Porfirio Herrera, representante de la Asociación de Carretoneros explicó que será el 3 de junio en el basurero Las Calabazas a las 17:00 horas donde se abrirá el dialogo.

"Nosotros llegamos al acuerdo de que nadie se inscribiría hasta que se despejen todas las dudas del programa, no estamos en contra del cambio, lo aceptamos, pero queremos que nos digan cómo le haremos para comprar un vehículo, cuando muy apenas sacamos para comer y alimentar al caballo, es en lo que no piensan".

Recordó que existen más de 900 personas dedicadas a este oficio, quienes diariamente recorren hasta 6 colonias, contra los 50 camiones oficiales que recolectan basura.

Por lo pronto, explicó que continuarán con las reglas transitorias de ponerle pañal al caballo, trabajar de 6:00 a 18:00 horas, tapar los contenedores de basura con una lona, no pasear con niños y evitar circular por avenidas o bulevares para evitar conflictos o detenciones.

"Tampoco son normas nuevas, esto ya lo hacíamos nosotros desde hace varios años, por lógica no vamos a tener al caballo haciendo del baño por toda la ciudad, también los cuidamos y los atendemos, quienes no lo están haciendo es porque no están dentro de la asociación".

Esta será la segunda reunión que sostienen los carretoneros con autoridades, luego de que iniciará el operativo desde el pasado 1 de mayo.