Pospone Katy Perry inicio de gira por retraso de producción

Nueva York, Estados Unidos.- Katy Perry dijo que atrasará el inicio de su nueva gira debido a retrasos de producción.



"Elementos importantes del diseño de escenografía de mi gira no pudieron estar disponibles para ensayar hasta esta semana", dijo Perry este jueves en un comunicado.



Witness: The Tour ahora comenzará el 19 de septiembre en Montreal, y no el 7 de septiembre en Columbus, Ohio, como se tenía previsto.



Los boletos adquiridos para las primeras presentaciones podrán usarse en nuevas fechas. También está la opción de reembolso en los mismos puntos de compra.



"Lamento cualquier inconveniente que esto ocasione", dijo Perry.



La cantante también anunció que Carly Rae Jepsen, Noah Cyrus y Purity Ring serán los actos que abrirán su espectáculo.