Pospone shows tras grave lesión

Ciudad de México.

Recientemente se informó que Ozzy Osbourne pospuso todos sus conciertos de este año para 2020 debido a problemas de salud.

De acuerdo con datos de Loudwire, mientras se recuperaba de una neumonía, el exintegrante de Black Sabbath sufrió una lesión después de caerse en su casa y tuvo que ser operado de emergencia.

No puedo creer que haya tenido que cambiar la fecha a más conciertos de mi gira. No hay palabras que expresen lo frustrado, enfadado y deprimido que estoy por no poder viajar en estos momentos", dijo.

Osbourne también agradeció "el amor y el apoyo" de su familia, los miembros de su banda, sus amigos y sus fans, que es lo que "realmente" le permite "seguir adelante", asegurando que cada día se encuentra "mejor" y afirmó que se recuperará "completamente":

¡Volveré!".