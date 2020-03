Pospone la Procuraduría las cirugías innecesarias

McAllen, Tx.

Advertencia del Procurador General de Texas, Ken Paxton, a todos los profesionales de la salud y a todos los centros de atención médica que, de conformidad con la Orden Ejecutiva GA 09 emitida por el gobernador Greg Abbott, deben posponer cirugías y procedimientos que no sean médicamente necesarios.

El sábado, el gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva en la que "todos los profesionales de la salud y todos los centros de atención médica pospondrán todas las cirugías y procedimientos que no sean médicamente necesarios para tratar condiciones graves o para preservar la vida de un paciente, que sin el desempeño inmediato de la cirugía o procedimiento estaría en riesgo de consecuencias médicas adversas graves o muerte, según lo determinado por el médico del paciente".

Esta prohibición se aplica en todo el estado y a todas las cirugías y procedimientos que no son médicamente necesarios, incluidos los procedimientos dermatológicos, oftalmológicos y dentales de rutina, así como la mayoría de los procedimientos de salud programados que no son inmediatamente médicamente necesarios, tales como cirugías ortopédicas o cualquier tipo de aborto que no sea médicamente necesario para preservar la vida o la salud de la madre.

DEMANDA

La pandemia Covid-19 ha aumentado la demanda de camas de hospital y ha generado una escasez de equipos de protección personal necesarios para proteger a los profesionales de la salud y detener la transmisión del virus. El aplazamiento de cirugías y procedimientos que no sean inmediatamente médicamente necesarios garantizará que las camas en hospitales estén disponibles para las personas que sufren de Covid-19. El incumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el gobernador en relación con el desastre Covid-19 puede resultar en sanciones de hasta 1 mil dólares o 180 días de cárcel.

"Debemos trabajar juntos como texanos para detener la propagación de Covid-19 y asegurar que nuestros profesionales de la salud y las instalaciones tengan todos los recursos que necesitan para combatir el virus en este momento", dijo el Procurador General Paxton. "Nadie está exento de la orden ejecutiva del gobernador sobre cirugías y procedimientos médicamente innecesarios, incluidos los proveedores de aborto. Aquellos que violen la orden del gobernador enfrentaran todo el peso de la ley".