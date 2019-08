Pospone gira tras accidente

Ciudad de México

El actor y cantante Kiefer Sutherland postergó sus tres últimas presentaciones de su gira en Europa tras lesionarse al caer de las escaleras de un autobús turístico, informó en Instagram.

"Tristemente, me resbalé en los escalones de un autobús mientras viajaba a Dinamarca y me lastimé gravemente una costilla, lo que me dificulta la respiración y el canto", escribió.

CANCELA SHOWS

"Lamentablemente no podré realizar los últimos tres shows de nuestra gira, pero tengo todas las intenciones de hacer estos shows en septiembre/octubre cuando regresemos. Lamento las molestias que he causado a los fans que compraron boletos".

La estrella se la serie 24 añadió que las fechas de recuperación de las entradas se anunciarán pronto para Dinamarca y Gotenburgo.

DE PROMOCIÓN

De acuerdo con el portal Toofab, el famoso está promocionando su segundo álbum country, Reckless and Me, que lanzó en abril, a través de un tour por Estados Unidos y Europa.

Aunque es más conocido por su trabajo como actor en producciones como Designed Survivor y Touch, ha dicho en diferentes entrevistas que se siente cómodo en el mundo de la música; su primer álbum lleva por título Down in a Hole, el cual estrenó en agosto del 2016.