Pospone Corte el juicio contra Tomás Yarrington. Releva audiencias para octubre

Brownsville, Tx.- Una solicitud de la defensa y fiscalía en la Corte Federal en Brownsville, releva audiencias para el mes de octubre, aplazándose el caso del exmandatario tamaulipeco, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Hilda G. Tagle jueza, de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, estableció las fechas iniciales para el proceso contra el exmandatario, tras aceptar una solicitud de fiscalía y defensa para clasificar el caso como "complejo".

El caso involucra al menos 15 mil documentos digitales con más de 100 mil páginas que tendrán que ser revisados por la defensa, además de materiales gráficos, objetos obtenidos al ejecutar órdenes de cateo y reportes de agencias como el Servicio Interno de Recaudación (IRS), la agencia antinarcóticos DEA y el Departamento de Seguridad Interna, informó la Fiscalía.

Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien enfrenta once cargos penales por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y diversas modalidades de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras, entre otras, se declaró inocente el pasado 26 de abril en una audiencia programada en la ciudad de Brownsville.

Debido a lo complejo del caso, se suman al caso testimonio de numerosas personas, algunas residentes en otros países, y se estima que el juicio tendrá cuatro semanas de duración.

La defensa tendrá hasta el 28 de junio para presentar sus mociones y que la jueza escuchará en audiencia el próximo 14 de septiembre.

La reunión previa al juicio se llevará a cabo el 3 de octubre, y la selección de jurados iniciaría al día siguiente, tentativamente revelan documentos oficiales.

Durante la última audiencia de no mas de 10 minutos, Yarrington el ex acusación y decidió declararse no culpable.