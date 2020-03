Pospone cirugía

Ante la sospecha de un posible contagio del Covid-19 luego de convivir con Odalys Ramírez, quien dio positivo, Paola Durante pospuso una cirugía de matriz.

La conductora estuvo en ¡Cuéntamelo Ya! hace sólo unos días para presentar su libro No es Color de Rosa, donde fue entrevistada por Odalys y sus compañeras de la emisión.

"Sí, estuve el martes en el programa donde está Odalys. Y si ya ves a alguien cercano, ya te preocupa y te ocupa. Lo que pasa es que yo tenía que estar en quirófano hoy (ayer) en la mañana, porque me tenían que quitar la matriz porque tengo miomas y los dolores son insoportables.

"Cuando pasó lo de Odalys, que dio positivo, le hablé a mi cirujano, le conté y me dijo: ´No te puedo poner en riesgo´. Consideró que sí me podría afectar luego de la cirugía con los síntomas del coronavirus. Decidió no operarme. Decidí ponerme en cuarentena... esperando los 15 días que se tienen que esperar para ver lo del virus", dijo.

Citó que de no tener los síntomas, de todas formas lo mejor es no hacerse la intervención en estos momentos porque el hospital podría ser un foco de riesgo.

"Ya me mandaron una medicina súper fuerte para cuando tenga mis días de regla".