Pospone boda por virus

Jennifer Lopez y su prometido, Alex Rodriguez, pospusieron su boda de forma indefinida por la pandemia de coronavirus.

Durante una entrevista para The Ellen Show, J.Lo afirmó que no sabe que pasará a largo plazo con su compromiso.

"Veremos que sucederá ahora. Realmente no sé lo que pasará en cuanto fechas y eso", dijo la intérprete de "On The Floor".

"Estamos en un patrón de espera, como el resto del mundo. Es algo que tenemos que esperar y ver en unos meses cómo se soluciona todo esto, agregó.

Tras los múltiple videos que J.Lo y Alex Rodriguez han compartido en la plataforma Tik Tok, Ellen DeGeneres sugirió a la pareja realizar el enlace matrimonial a través de este medio.

"¿Hacer una boda en Tik Tok? Es algo para pensarse, pero realmente no podemos hacer ningún compromiso en este momento", concluyó la estrella.

La tenía programado realizar la boda en mayo próximo.