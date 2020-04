Positivo en torno al futuro en cine

Harold Torres es positivo en torno al futuro de la industria del entretenimiento y aunque por ahora están suspendidas las grabaciones en televisión y en cine a causa del coronavirus, espera que pronto todo vuelva a la normalidad.

"Ya se están armando muchos planes para contrarrestar esto, yo sé que hay muchos proyectos que están en stand by y en cuanto digan que hay luz verde, todo el mundo va a empezar a laborar", explica .

"Estoy mientras tratando de prepararme para los proyectos que vienen y no me queda más que estudiar y ver mucho cine también. Le estoy encontrando cosas buenas, siempre me quejo de que no tengo tiempo para estar haciendo otras cosas y ahora tengo la oportunidad muy clara de poder leer, estudiar, estar viendo películas".

En ese buscar, como él dice, "la mejor manera de sobrevivir", el histrión también ha tenido tiempo para ver de nuevo los primeros capítulos de la serie Run Coyote Run, de la que es protagonista.

SU VISIÓN

Harold ve en la pandemia una gran prueba para la humanidad que también tiene consecuencias positivas en el tema del medio ambiente. Recuerda que hace un año viajó a Italia y al ver ahora la imagen de una medusa nadando en los canales de Venecia, lo conmueve.

"Supongo que el hecho de que no haya tantos automóviles en la calle está trayendo beneficios y eso me parece como darle esta paz de repente al entorno global".

PECULIAR COMEDIA

Según explica Harold, mientras la primera temporada tuvo una peculiar comedia y la segunda estuvo más cargada de acción, ahora se verá una mezcla de ambas, continuando con problemáticas como la migración y la corrupción.