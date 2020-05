Positivo con coronavirus alcalde de ciudad Juárez

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, dio positivo a la prueba del covid 19.

Fue el mismo edil el que confirmó la noticia, de acuerdo con la prueba, señala ser asintomático y el período de incubación empezó hace cinco días.

No son buenas noticias pero me siento comprometido a dárselos a conocer, indicó Cabada en un mensaje enviado por whats app a sus colaboradores.

El texto íntegro es el siguiente:

Buenas tardes a todos, quiero informarles que hoy me entregaron el resultado de mi prueba de covid-19 y lamentablemente salí positivo, me encuentro asintomático y me informa la doctora Santana, que el periodo de incubación inicio hace 5 días, en teoría quien pudiera tener algún riesgo son lo directores con los que tuve reunión del lunes para acá, aunque como ustedes han podido constatar he cuidado mantener la sana distancia, en fin, no son buenas noticias pero me siento comprometido hacer de su conocimiento, les pido de favor seguir trabajando duro, estaré atento a que no pare nuestra labor y servicio de apoyar y sacar adelante a nuestra ciudad, vale mucho la pena, seguiré trabajando desde aquí, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa mientras Dios me dé salud.