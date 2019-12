Positivo ajuste al salario: Canacintra

Matamoros, Tam.- Al darse a conocer el incremento al salario mínimo para la frontera norte del 5 por ciento que quedará en 185 pesos diarios y del 20 por ciento para el resto del país, quedando en 125 pesos, consideramos que fue un ajuste positivo ya que se van emparejando ambos salarios, aseguró Rogelio García Treviño.

El presidente de Canacintra recordó que no es bueno que se tengan salarios diferentes porque esto de alguna forma nos pone en desventaja en cuestión de atracción a los inversionistas.

"Sabemos que es necesario, por un lado que los trabajadores vayan ganando mejor, que se vayan acercando a la línea de bienestar porque con 102 pesos con un salario mínimo nadie puede vivir, y ahora va a ser 125, entonces, que se acerca un poco al 185 pesos que tenemos en la frontera para 2020 y eso es positivo para la frontera norte y para Matamoros, porque se va cerrando esta brecha", dijo.

"No debemos tener salarios tan diferentes, y si aquí podemos pagar el salario, pues por qué en el interior de la república no, solo esperamos que año con año vayan ajustando el salario del interior al de la frontera", indicó.

"Todos debemos de tener condiciones similares, es importante hacer mención que en la industria, en las fábricas, no se pagan salarios mínimos, aquí siempre estamos pagando de 2 a 3, hacia arriba salarios mínimos, porque si no, no podrías conseguir gente, tendrías demasiada rotación y además, pues es algo que se debe de hacer para que tus trabajadores puedan vivir bien", abundó.