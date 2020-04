Positivo a Covid-19 Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU

México.

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, dio positivo a COVID-19, de acuerdo con su columna en el diario El Universal.

El también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirió que no presenta síntomas graves, según se lee en el medio EL FINANCIERO.

"Todos hemos vivido con intensidad estas semanas. A mí me ha tocado vivirlas en Nueva York y en México. Fui positivo al COVID-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus", indicó en el texto.

De la Fuente precisó que se encuentra trabajando a distancia con lo que, señaló, está activo.

"Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía", menciona.

En su escrito reflexiona además sobre la importancia de la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los jefes de Estado y de gobierno del G20 contra la especulación y acaparamiento de equipo e insumos médicos.

'Si se especuló con los cubrebocas, imagínese lo que se hará con las vacunas. Ya está en marcha un proyecto de resolución para que la ONU tome cartas en el asunto. Lo planteó México hace unos días para que lo adopte (esperemos) la Asamblea General, que trabaja a distancia desde hace semanas', refirió.

De la Fuente señaló que aplanar la curva, una medida tomada por México y otros gobierno, para no saturar los hospitales, es una estrategia que ayuda muchísimo, aunque indicó que en sí misma, no resuelve la epidemia.

'La solución definitiva vendrá con las vacunas. Pienso que en unos meses (nadie sabe a ciencia cierta en cuantos) habrá una o más vacunas disponibles. Son varios los centros de investigación en muchos países del mundo que trabajan a todo vapor. Pero en la ciencia, al igual que en casi todo, tiempos son tiempos', escribió.