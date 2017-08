Posible negligencia en guardería de MA. Personal en serio predicamento

Miguel Alemán, Tam. - En serio predicamento se encuentra todo el personal de la guardería “Mi Aventura” de esta localidad fronteriza, luego de estar siendo señalados como responsables de posible negligencia, pues por un descuido, una pequeña bebé de apenas un año se les cayó y se golpeó en la cabeza, para luego comenzar a sufrir de serias convulsiones, por lo que fue llevada sin contar con sus padres hasta una clínica y luego con un especialista para su debida atención médica, quien determinó que ahora tendrá que tomar un medicamento especial por 2 años; sin embargo, lo más delicado vendría a ser que no se le dio aviso inmediato a los padres, lo que también ya está siendo duramente criticado a través de las redes sociales.

“Muy triste la negligencia que se vivió en la guardería “Mi Aventura” de Miguel Alemán, con una bebé de un año; la niña se les cae en el salón donde se encontraban más niños de su edad y al caer se golpea la cabeza, y del golpe, le da una convulsión, la maestra (sin experiencia) alguna, carga a la niña y la agita para intentar que reaccione, sin pensar que eso le puede ocasionar otro problema….Sacan a la niña de la guardería y la llevan a una clínica, donde sin la autorización de la madre, la canalizan, administrándole medicamentos que la dejan sedada por varias horas”, refiere un comentario publicado por Lalia Navil José; quien continuó explicando: “La niña es llevada al neurólogo, donde les dan una prescripción médica, en la que se refiere que la pequeña usará medicamento por 2 años para poder evitar las convulsiones que se le originaron a causa del golpe recibido…Como es eso posible, si la madre llevó a una niña sana a una guardería, donde se supone que estaría bien cuidada y no fue así, pues el área donde se encontraban los bebés no está acondicionada para ellos, no cuenta con ninguna protección en el piso (Colchones o Fomi), muy mal están los bebés en el área y las madres creen que ellos se encuentran bien, sin saber el riesgo que corren cada uno de ellos”.

A TOMAR PRECAUCIONES



“Mamás, antes de dejar a su bebé en manos desconocidas, revisen el lugar donde estarán sus hijos, ver que ellos contarán con todas las protecciones necesarias, esto se pudo evitar si el área estuviese acondicionada para ésta bebé, no es justo lo que pasa en las guarderías y la madres callen. Hoy fue ella, mañana puede ser el tuyo”, finaliza el comentario, criticando las faltas de medidas de seguridad de las instituciones responsables de cuidar a los infantes.