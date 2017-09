Posible alargue de negociación de contrato colectivo

Cd. Victoria, Tam.

Supuestamente el próximo 19 de septiembre habrá de firmarse el contrato colectivo de trabajo entre el Ayuntamiento de Ciudad Victoria y su Sindicato, no obstante el secretario general de este último consideró que puede alargarse el proceso de discusión debido a que todavía no ha habido pláticas con representantes del Municipio y a que podrían no existir las condiciones financieras para cumplir con todas las peticiones de los trabajadores.

José de la Luz Rodríguez Martínez, secretario general del Sindicato del Ayuntamiento, aceptó que “el Ayuntamiento tiene la mejor disposición de ayudarnos, lógico que el presidente quiere la próxima semana ver cómo se nos va a ayudar, pero esto tiene que ver una serie de cosas con el secretario del Ayuntamiento y nosotros estamos en la mejor disposición”.

Las peticiones esta ocasión sería un incremento salarial del 8 por ciento, así como la nivelación salarial de 200 trabajadores de los mil 350 con que cuenta el Sindicato del Ayuntamiento, “siempre vamos hacia adelante, siempre pedimos canasta básica, pedimos apoyo para todos aquellos de nuestros compañeros que todavía no les llegan la nivelación (salarial), pedimos seguridad laboral para ellos”.

Recordó que la nivelación salarial de la plantilla de trabajadores basificados del Ayuntamiento ya había sido acordada por pasadas secretarías generales, no obstante el Municipio no ha podido cumplir con el cien por cien de las nivelaciones, “yo los entiendo, están desesperados, van 8 ó 9 ó 10 años todavía esperando la nivelación, mis compañeros que ya han pasado (por la dirigencia sindical) a lo mejor todavía no lo han logrado, lógico que nosotros queremos hacerlo”.

No obstante la revisión del pliego petitorio podrá prolongarse a más allá del 19 de septiembre, incluso a finales del año, en cuya situación la firma del contrato colectivo para el próximo año habrá de ser con efectos retroactivos al 19 de septiembre de este 2017, “el Ayuntamiento está viendo el rubro en donde se nos puede apoyar”.