Posible título ´Balance of the Force´

Madrid, España

Aunque en los últimos años Marvel le ha robado algo de protagonismo, aún se puede decir que Star Wars es la franquicia más grande de todos los tiempos. Y ahora mismo todos los ojos están puestos en el Episodio IX que dirige J.J. Abrams y cuyo título es un misterio... ¿hasta ahora?

Star Wars 9 viene con la promesa de cerrar la trama de la familia Skywalker de manera definitiva. Se esperaba que Disney lanzara el primer tráiler durante el Super Bowl del pasado domingo. Sin embargo, se reservó la sorpresa para el próximo Star Wars Day de abril.

Apenas se conocen datos sobre el cierre de la trilogía de Rey, Kylo Ren y compañía, pero ahora hay una posible filtración que podría haber revelado el título del filme: Balance of the Force.

Este posible título viene directo de Reddit, donde un usuario asegura que tiene acceso al código de la página web de Star Wars. La publicación muestra un futuro logotipo para el sitio web, el título de la película y un anuncio para que los fans vayan a ver el film en IMAX.

Teniendo en cuenta que Abrams carga en sus espaldas el peso de 9 películas y más de cuatro décadas, es de esperar el director prepare un final apoteósico. La Orden Jedi se preocupó mucho de restaurar el equilibrio de la Fuerza, sobre todo en la trilogía precuela, donde Anakin estaba llamado a traer el equilibrio. Aunque todo fan sabe lo mal que acabó la historia.

POTENTE Y ADECUADO

Por supuesto, el título oficial de Star Wars 9 aún no ha sido confirmado, pero si finalmente se trata de Balance of the Force, éste sería un nombre tan adecuado como potente, que funcionaría anticipando a los espectadores lo que los fans más avispados ya saben: éste es el último episodio de La Guerra de las Galaxias.

El rendimiento en taquilla de Star Wars 9 será decisivo para los próximos proyectos de la franquicia. Los últimos Jedi logró una gran recaudación global, pero las críticas no fueron todo lo favorables que se esperaban. El spin-off de Han Solo no tuvo el éxito esperado, y eso ha hecho que mucho fieles seguidores hayan perdido la esperanza en la próxima película de Abrams.

Con esto en mente, Star Wars 9 tendrá que demostrar que la franquicia Star Wars sigue siendo una de las más rentables del cine. Aunque una nueva trilogía de Rian Johnson está en camino, y varios proyectos de televisión para Disney+ ya se están rodando, Abrams tiene que volver a conectar con el público. Y un título como Balance of the Force le daría el impulso que necesita.

Llega este año

Star Wars Episodio IX, o Balance of the Force, si es que realmente se termina llamando así, llegará a los cines el próximo 20 de diciembre de 2019.