Posible caso de síndrome de La Habana demora viaje de Harris

Se han producido dos casos separados de incidentes de salud sin causa aparente entre el personal estadounidense en Vietnam en la última semana, informaron los funcionarios. De momento no estaba claro quién había sido afectado por el síndrome, aunque las autoridades señalaron que no se trataba de alguien que trabajara para la vicepresidenta o para la Casa Blanca, esto de acuerdo con los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para comentar públicamente sobre una investigación en curso.

La embajada de Estados Unidos en Hanoi emitió un comunicado en el que señaló que la demora se debía a que la oficina de Harris había recibido un reporte de un "posible incidente de salud anómalo reciente" en la capital de Vietnam. La embajada no proporcionó más detalles, pero la oficina de Harris decidió emprender el viaje a Hanoi "luego de una evaluación cuidadosa".

El gobierno de Estados Unidos utiliza el término "incidente de salud anómalo" para describir el síndrome. Algunos de los afectados reportaron escuchar un fuerte sonido penetrante y sentir una gran presión en la cara. En ocasiones, a eso le siguen dolores, náuseas y mareo.

Desde entonces, algunos estadounidenses que prestan servicio en otros países, como Alemania, Austria, Rusia y China, han reportado dolencias similares e inexplicables. Han surgido varias teorías para explicar los incidentes, incluidas ataques con microondas o sónicos dirigidos, tal vez como parte de una labor de espionaje o de hackeo.

Harris iba a viajar a Hanoi el martes por la tarde, luego de pronunciar un discurso en Singapur —en el que fustigó a China por sus intrusiones en el mar de la China Meridional— y de sostener una discusión sobre los problemas de la cadena de suministro con líderes empresariales.

Pero el vuelo fue demorado por más de tres horas y Symone Sanders, la principal portavoz de Harris, rechazó ofrecer una explicación. Sin que nadie se lo pidiera, Sanders dijo que Harris se encontraba "bien", aunque los reporteros habían visto a la vicepresidenta varias veces el martes y no tenían motivos para preocuparse por su salud.