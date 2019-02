Posible adiós

Ciudad de México.

Tenemos una mala noticia para todas los fans de DC. Hay rumores de que el personaje Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie, podría no aparecer en la segunda parte de Escuadrón suicida (2016).

Los rumores de la salida de Margot Robbie surgieron después de que Forbes publicara una nota en la que se confirmaba que el personaje de Harley Quinn no aparecería en la secuela de Escuadrón Suicida -la cual estaba planeada para 2021)- por estar concentrada en el proyecto de Birds of Pray (2020), un spin off del universo DC enfocado en supervillanas.

INCIERTO

Sin embargo, para sorpresa de todos, poco después fue la misma revista Forbes quien salió a desmentir esos rumores. Así que aún no sabemos qué versión es cierta. Si Robbie dirá adiós al maquillaje y las mechas azul-rosa de Harley Quinn (al menos para esta secuela) o si todo fue una alucinación de los redactores de Forbes.

Si bien Escuadrón suicida no es de las mejores películas del universo de DC -es más, ninguno de los protagonistas le hace justicia a sus contrapartes de los comics-, Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, fue uno de los personajes más memorables de esta película. Tan así fue que Robbie ganó el Critic's Choice Award en 2016 por su actuación interpretando a la maniaca novia del también bastante maniaco Guasón.

La segunda entrega de Escuadrón Suicida tenía fecha de estreno para el 6 de agosto de 2021. El elenco total, parece ser, está por confirmarse.