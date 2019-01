Posa Yalitza Aparicio para "Vanity Fair"

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio continúa dando de qué hablar, esta vez por su aparición en la portada de la revista "Vanity Fair".



La protagonista mexicana de "Roma", cinta de Alfonso Cuarón, nominada a 10 premios Oscar, aparece en la portada número 25 de la publicación estadounidense.

Yalitza aparece sentada junto a otros actores de Hollywood, como Rami Malek, quien encarnó a Freddie Mercury en la película "Bohemian Rhapsody".

Las instantáneas estuvieron a cargo del fotógrafo mexicano Emmanuel "Chivo" Lubezki, ganador de tres premios de la Academia, quien "capturó, en movimiento elocuente, el Hollywood de hoy y mañana", se lee en la publicación de la revista compartida en redes sociales.

Yalitza Aparicio suma otra portada más, recientemente apareció en The Hollywood Reporter, donde recorrió las calles de la colonia Roma junto a Cuarón.

